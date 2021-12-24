В Афганістані таліби заборонили лікувати жінок без супроводу чоловіка

В країні неухильно збільшується оберт наркоторгівлі.

Лікувати жінку без супроводу чоловіка - аморально, вирішили таліби, що наприкінці літа захопили владу в Афганістані.

Про це йдеться в ТСН.14.00.

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Раніше жінки могли приходити до лікарні разом з родичками. Відтепер від лікарів вимагають не пускати пацієнток, що звернулися за допомогою без відома чоловіка до шпиталю. Від літа в країні зачинили майже половину засобів масової інформації, таку статистику оприлюднила організація "Репортери без кордонів", шість з половиною тисяч журналістів залишилися без роботи.

Проте неухильно збільшується оберт наркоторгівлі. Крім звичного для регіону героїну, Афганістан відтепер масово виробляє метамфетамін. З Афганістану наркотик доправляють до Пакистану та Ірану, звідти - розвозять всім світом, зокрема - до Європи.

"На жаль, перспективи тут кепські. Щодня я втрачаю надію. Бо економічне і політичне становище в Афганістане погіршується мало не щодня", - кажуть місцеві мешканці.

Новини світу: таліби заборонили жінкам лікуватись без супроводу чоловіка

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