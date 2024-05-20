Графіки відключення світла на 21 травня: де не буде електрики

Графіки відключень можуть бути застосовані у разі перевищення визначених обсягів лімітів споживання.

Завтра, 21 травня, З 00:00 та впродовж доби на всій території України для промислових та побутових споживачів будуть діяти графіки погодинних відключень електрики.

Про це повідомляє "Укренерго".

Графіки відключень можуть бути застосовані у разі перевищення визначених обсягів лімітів споживання. Ці ліміти диспетчерський центр "Укренерго" вже довів до кожного обленерго.

"Інформацію, коли саме будуть застосовані відключення у вашому регіоні, можна дізнатись в кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах", – йдеться в повідомленні.

"Укренерго" нагадує, що головна причина застосування заходів обмеження – наслідки ракетних ударів ворога по українських електростанціях. З 22 березня по 8 травня росіяни п’ять разів цілеспрямовано атакували всі великі теплові та гідроелектростанції. Через значні пошкодження вони не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до початку атак.

Фото: Укренерго

Раніше експерт Інституту енергетичних досліджень Юрій Корольчук розповів, чи будуть блекаути влітку і на що очікувати взимку.

Читайте також:

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: В УКРАЇНІ ЗНОВУ ВІДКЛЮЧАТИМУТЬ СВІТЛО, А ТАРИФ ЗНАЧНО ЗРОСТЕ! Свіжі подробиці!