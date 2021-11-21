Ходять на роботу невакциновані: у школі на Рівненщині щеплення мають лише 4% вчителів

Ходять на роботу невакциновані: у школі на Рівненщині щеплення мають лише 4% вчителів

Своєю чергою батьки кажуть, що вакцинація — особиста справа вчителів, а головне, щоб заклад працював в очному форматі.

У селі Степангород на Рівненщині справжній "бунт вчителів". З 87 працівників місцевої школи щеплення від COVID-19 отримали лише 5 людей, проте на роботу ходять всі без винятку.

Про це інформує "Рівне 1".

"Ми – за вакцину, але поки що вона експериментальна, тому ми не вакцинуємось", — заявила вчителька Надія Крук.

Відповідно до наказу МОЗ, нещеплені працівники школи повинні бути відсторонені від роботи. Проте директор закладу подовжила собі відпустку по догляду за дитиною, а тому відсторонити порушників немає кому. У школі наразі фактично немає керівництва.

"Заклад функціонує, хоча він не повинен працювати", — визнає начальник управління соціально-культурної сфери Володимирецької селищної ради Вадим Друзь.

В управлінні освіти намагались призначити виконувача обов'язків керівника закладу, але батьки виступили проти. За словами Вадима Друзя, місцеві погрожували "замкнути його у підвалі" та спалити машину.

Своєю чергою батьки кажуть, що вакцинація — особиста справа вчителів, а головне, щоб заклад працював в очному форматі.

"Це їхня справа. Хочуть — вакцинуються, хочуть — ні. Нам головне, щоб діти навчалися у звичайному режимі, тільки не дистанційне", — розповіла мама трьох школярів Людмила.

Наразі тільки 4% працівників школи зробили щеплення від коронавірусу. Поки що педагоги пішли на компроміс і погодилися щодня робити тести на COVID-19.

У виданні припускають, що скоро школа може знову піти на канікули, поки триватимуть усі перипетії.

Нагадаємо, що у Києві заклади освіти відновлюють очне навчання від 22 листопада.

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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.