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Дженоа - Рома: де та коли дивитися тренерський дебют Шевченка в Серії А

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Дженоа - Рома: де та коли дивитися тренерський дебют Шевченка в Серії А

twitter.com/GenoaCFC

Генуезька команда проведе перший поєдинок під керівництвом українського фахівця.

Колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко готується дебютувати на чолі італійського "Дженоа".

У неділю, 21 листопада, в першому матчі під керівництвом 45-річного українця "грифонам" протистоятиме "Рома", яку очолює іменитий португальський спеціаліст Жозе Моурінью. Поєдинок відбудеться в рамках 13-го туру Серії А.

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Де дивитися матч Дженоа - Рома

На території України тренерський дебют Шевченка в Серії А покаже відеосервіс MEGOGO. Дивіться пряму трансляцію поєдинку "Дженоа" - "Рома" о 21:45 за київським часом.

  • Наразі "грифони" посідають 17-те місце в Серії А на межі зони вильоту. Команда з Генуї провалила старт сезону, набравши лише 9 очок у перших 12 турах.
  • "Рома" розташувалася на 6-й сходинці, маючи 19 балів у своєму активі.

 Андрій Шевченко став головним тренером "Дженоа": подробиці

  • 7 листопада Шевченко очолив "Дженоа", підписавши контракт до 30 червня 2024 року. Для 45-річного українського спеціаліста це перший досвід клубної роботи. Раніше він тренував лише збірну Україну, з якою дійшов до чвертьфіналу Євро-2020.
  • "Дженоа" - найстаріший футбольний клуб країни і дев'ятиразовий чемпіон Італії. Проте останнє "скудетто" команда завоювала ще в 1924 році.
  • Раніше Шевченко провів перше тренування в "Дженоа", а також дав дебютну пресконференцію у ролі коуча "грифонів".

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