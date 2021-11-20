Дженоа - Рома: де та коли дивитися тренерський дебют Шевченка в Серії А

Дженоа - Рома: де та коли дивитися тренерський дебют Шевченка в Серії А

Генуезька команда проведе перший поєдинок під керівництвом українського фахівця.

Колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко готується дебютувати на чолі італійського "Дженоа" .

У неділю, 21 листопада, в першому матчі під керівництвом 45-річного українця "грифонам" протистоятиме "Рома", яку очолює іменитий португальський спеціаліст Жозе Моурінью. Поєдинок відбудеться в рамках 13-го туру Серії А.

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Де дивитися матч Дженоа - Рома

На території України тренерський дебют Шевченка в Серії А покаже відеосервіс MEGOGO. Дивіться пряму трансляцію поєдинку "Дженоа" - "Рома" о 21:45 за київським часом.

Наразі "грифони" посідають 17-те місце в Серії А на межі зони вильоту. Команда з Генуї провалила старт сезону, набравши лише 9 очок у перших 12 турах.

"Рома" розташувалася на 6-й сходинці, маючи 19 балів у своєму активі.

Андрій Шевченко став головним тренером "Дженоа": подробиці

7 листопада Шевченко очолив "Дженоа" , підписавши контракт до 30 червня 2024 року. Для 45-річного українського спеціаліста це перший досвід клубної роботи. Раніше він тренував лише збірну Україну, з якою дійшов до чвертьфіналу Євро-2020.

, підписавши контракт до 30 червня 2024 року. Для 45-річного українського спеціаліста це перший досвід клубної роботи. Раніше він тренував лише збірну Україну, з якою дійшов до чвертьфіналу Євро-2020. "Дженоа" - найстаріший футбольний клуб країни і дев'ятиразовий чемпіон Італії. Проте останнє "скудетто" команда завоювала ще в 1924 році.

Раніше Шевченко провів перше тренування в "Дженоа", а також дав дебютну пресконференцію у ролі коуча "грифонів".

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