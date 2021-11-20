Дженоа - Рома: где и когда смотреть тренерский дебют Шевченко в Серии А

Генуэзская команда проведет первый поединок под руководством украинского специалиста.
Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко готовится дебютировать во главе итальянского "Дженоа".
В воскресенье, 21 ноября, в первом матче под руководством 45-летнего украинца "грифонам" будет противостоять "Рома", которую возглавляет именитый португальский специалист Жозе Моуринью. Поединок состоится в рамках 13-го тура Серии А.
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Где смотреть матч Дженоа - Рома
На территории Украины тренерский дебют Шевченко в Серии А покажет видеосервис MEGOGO. Смотрите прямую трансляцию поединка "Дженоа" - "Рома" в 21:45 по киевскому времени.
- В настоящее время "грифоны" занимают 17-е место в Серии А на грани зоны вылета. Команда из Генуи провалила старт сезона, набрав всего 9 очков в первых 12 турах.
- "Рома" расположилась на 6-й строчке, имея 19 баллов в своем активе.
Андрей Шевченко стал главным тренером "Дженоа": подробности
- 7 ноября Шевченко возглавил "Дженоа", подписав контракт до 30 июня 2024 года. Для 45-летнего украинского специалиста это первый опыт работы в клубе. Ранее он тренировал только сборную Украины, с которой дошел до четвертьфинала Евро-2020.
- "Дженоа" - старейший футбольный клуб страны и девятикратный чемпион Италии. Однако последнее "скудетто" команда завоевала еще в 1924 году.
- Ранее Шевченко провел первую тренировку в "Дженоа", а также дал дебютную пресс-конференцию в роли коуча "грифонов".
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