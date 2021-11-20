Дженоа - Рома: где и когда смотреть тренерский дебют Шевченко в Серии А

Дженоа - Рома: где и когда смотреть тренерский дебют Шевченко в Серии А

Генуэзская команда проведет первый поединок под руководством украинского специалиста.

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко готовится дебютировать во главе итальянского "Дженоа" .

В воскресенье, 21 ноября, в первом матче под руководством 45-летнего украинца "грифонам" будет противостоять "Рома", которую возглавляет именитый португальский специалист Жозе Моуринью. Поединок состоится в рамках 13-го тура Серии А.

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Где смотреть матч Дженоа - Рома

На территории Украины тренерский дебют Шевченко в Серии А покажет видеосервис MEGOGO. Смотрите прямую трансляцию поединка "Дженоа" - "Рома" в 21:45 по киевскому времени.

В настоящее время "грифоны" занимают 17-е место в Серии А на грани зоны вылета. Команда из Генуи провалила старт сезона, набрав всего 9 очков в первых 12 турах.

"Рома" расположилась на 6-й строчке, имея 19 баллов в своем активе.

Андрей Шевченко стал главным тренером "Дженоа": подробности

7 ноября Шевченко возглавил "Дженоа" , подписав контракт до 30 июня 2024 года. Для 45-летнего украинского специалиста это первый опыт работы в клубе. Ранее он тренировал только сборную Украины, с которой дошел до четвертьфинала Евро-2020.

, подписав контракт до 30 июня 2024 года. Для 45-летнего украинского специалиста это первый опыт работы в клубе. Ранее он тренировал только сборную Украины, с которой дошел до четвертьфинала Евро-2020. "Дженоа" - старейший футбольный клуб страны и девятикратный чемпион Италии. Однако последнее "скудетто" команда завоевала еще в 1924 году.

Ранее Шевченко провел первую тренировку в "Дженоа", а также дал дебютную пресс-конференцию в роли коуча "грифонов".

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