Хотіла інвестувати в криптовалюту: шахраї ошукали жительку Хмельниччини

Поліція закликає громадян бути обережними і не довіряти сумнівним пропозиціям в інтернеті.

49-річна жителька Хмельницького втратила 96 тисяч гривень, інвестуючи в криптовалюту через шахрайську схему.

Про це повідомила пресслужба поліції Хмельницької області.

У одному з месенджерів вона натрапила на оголошення про вигідне інвестування в електронні гроші, де обіцяли високі відсотки від внесків.

"Вирішивши спробувати, жінка почала спілкуватися з так званим "менеджером", який запевнив, що чим більші інвестиції, тим кращий заробіток. Після того, як потерпіла переказала на вказаний банківський рахунок 96 000 гривень, її заблокували", - йдеться в повідомленні.

Поліція Хмельниччини закликає громадян бути обережними і не довіряти сумнівним пропозиціям в інтернеті. Вони радять використовувати лише перевірені сайти, не розголошувати особисту інформацію та уникати переказів на незнайомі рахунки.

Нагадаємо, водіїв попередили про 3 схеми обману під час аварій з пішоходами.

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