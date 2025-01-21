Хотіла інвестувати в криптовалюту: шахраї ошукали жительку Хмельниччини

Поліція закликає громадян бути обережними і не довіряти сумнівним пропозиціям в інтернеті.
49-річна жителька Хмельницького втратила 96 тисяч гривень, інвестуючи в криптовалюту через шахрайську схему.
Про це повідомила пресслужба поліції Хмельницької області.
У одному з месенджерів вона натрапила на оголошення про вигідне інвестування в електронні гроші, де обіцяли високі відсотки від внесків.
"Вирішивши спробувати, жінка почала спілкуватися з так званим "менеджером", який запевнив, що чим більші інвестиції, тим кращий заробіток. Після того, як потерпіла переказала на вказаний банківський рахунок 96 000 гривень, її заблокували", - йдеться в повідомленні.
Поліція Хмельниччини закликає громадян бути обережними і не довіряти сумнівним пропозиціям в інтернеті. Вони радять використовувати лише перевірені сайти, не розголошувати особисту інформацію та уникати переказів на незнайомі рахунки.
Нагадаємо, водіїв попередили про 3 схеми обману під час аварій з пішоходами.
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