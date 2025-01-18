Водіїв попередили про 3 схеми обману під час аварій з пішоходами

Сумнівні ДТП виникають на перехрестях та пішохідних переходах.

Шахраї часто використовують інсценування наїзду на пішохода, щоб змусити водіїв відкупитися і не ставати фігурантами ДТП.

Про три схеми обману розповів сайт uamotors з посиланням на патрульних поліцейських.

Наїзд на перехресті

Один із найпопулярніших трюків використовують, коли водій під’їжджає до перехрестя, де припарковано кілька транспортних засобів, які частково закривають огляд.

Перед машиною несподівано вибігає людина і падає на капот. При цьому шахрай вдає серйозну шкоду своєму здоров’ю, щоб налякати водія.

Зрештою зловмисник пропонує не викликати поліцію, а вирішити проблему “відкупним”.

Підстава на переході

Також шахраї часто використовують підставу на пішохідному переході.

Коли автомобіль під’їжджає до переходу, людина швидко підходить і “випадково” зачіпляється за дзеркало заднього огляду.

При цьому з його рук падає і розбивається “дорогий предмет” (насправді уже розбитий телефон чи ноутбук). Зловмисник вимагає відшкодувати збитки, звинувачуючи водія у неуважності.

Під час руху задом

Існує також схема зі “збитим” пішоходом під час руху заднім ходом.

Водій чує глухий звук та бачить, що біля машини лежить людина. Одразу з’являється “свідок”, який нібито хоче допомогти водієві, але насправді є частиною шахрайства.

Ця людина радить жертві “вирішити питання на місці”, щоб уникнути ускладнень.

Нагадаємо, підприємливий молодик вигадав схему "швидкого заробітку" на довірливих українцях. За короткий термін шахрай ошукав щонайменше 12 українців з різних областей, отримавши майже 340 тисяч гривень за продаж потерпілим муляжів "айфонів"

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