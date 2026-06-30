Бронювання та відстрочка: у Міноборони пояснили ключову різницю

У чому різниця між бронюванням і відстрочкою / © ТСН

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Міністерство оборони роз’яснило, чим відрізняються поняття «бронювання» та «відстрочка»

Про це повідомляє ТСН. ua з посиланням на офіційну заяву пресслужби оборонного відомства.

Зазначається, що на практиці обидва ці поняття означають те саме — тимчасове звільнення від військової служби. Однак їхня юридична природа, порядок оформлення та тривалість дії суттєво відрізняються. Головна відмінність полягає в тому, хто є ініціатором процесу та на яких підставах надається звільнення від призову.

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Хто має право на відстрочку від мобілізації

Відстрочка надається військовозобов’язаному за наявності чітко визначених законом його життєвих обставин.

Вичерпний перелік підстав визначений статтею 23 Закону №3543-XII. До них належать сімейні обставини (наприклад, утримання трьох і більше дітей), стан здоров’я, здобуття освіти за денною формою та інші соціальні фактори.

Хто має ініціювати надання відстрочки

Ініціатором надання відстрочки є виключно сам військовозобов’язаний. Це його особисте право, тому відповідальність за отримання відстрочки лежить на самому громадянині.

Як оформити відстрочку

Найпростіший спосіб — подати заявку онлайн через застосунок «Резерв+» (для доступних у застосунку категорій).

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Також можна зробити це через будь-який Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП).

На який термін надається відстрочка від мобілізації

Відстрочка надається на період існування обставини, яка є підставою для її надання. Понад 90% відстрочок від мобілізації продовжуються автоматично — без заяв, довідок, черг і будь-яких дій з боку людини. Це стосується як онлайн-відстрочок у «Резерв+», так і тих, що були оформлені через ЦНАП.

Система самостійно перевіряє підстави для відстрочки через державні реєстри. Після цього оновлений запис автоматично з’являється в електронному документі користувача. Наразі механізм автоматичного підтвердження через реєстри діє для 22 категорій відстрочок.

Якщо ж дані про підстави відстрочки потребують особистого оновлення, то заяву на її продовження можна подати у будь-якому ЦНАПі.

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У Міноборони нагадали, що ТЦК більше не приймають такі заяви від громадян.

Кого можуть забронювати

Бронювання — це інструмент державного управління, який є специфічним підвидом відстрочки, що надається не через особисті обставини людини, а через її професійну значущість для функціонування держави.

Бронюванню підлягають працівники підприємств, установ чи організацій, які визнані критично важливими для забезпечення потреб ЗСУ, інших військових формувань або функціонування економіки.

Хто ініціює бронювання

Це може зробити виключно роботодавець. Громадянин не може самостійно подати запит на власне бронювання.

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Як оформлюється бронювання

Бронювання військовозобов’язаних здійснюється керівниками (або уповноваженими ними особами) критично важливих підприємств, установ та організацій засобами Порталу Дія.

Який термін дії бронювання

Для працівників критично важливих підприємств термін бронювання становить до 12 місяців. Після цього процедуру необхідно проходити повторно.

Бронювання та відстрочки: ключові відмінності

Головна різниця між бронюванням і відстрочками полягає у підставах для отримання, ініціаторі оформлення та термінах дії. Відстрочка є індивідуальним правом громадянина, зумовленим його особистими життєвими умовами, реалізація якого повністю залежить від його власних дій.

Бронювання ж у Міноборони називають «макроекономічним інструментом держави для збереження кадрового потенціалу стратегічних галузей». «Бронь» ініціюється роботодавцем і привʼязане до конкретної посади та місця роботи, а не до особистих характеристик працівника.

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Обидва механізми діють паралельно.

© Міноборони України

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