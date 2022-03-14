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Ізраїль не стане маршрутом для обходу санкцій проти РФ - очільник МЗС Яїр Лапід

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Ізраїль не стане маршрутом для обходу санкцій проти РФ - очільник МЗС Яїр Лапід

Associated Press

В Ізраїлі не планують стояти осторонь санкцій щодо Росії.

В Ізраїлі, який до останнього не підтримував санкції проти Росії, схоже зважилися на такий крок.

Про це повідомив міністр закордонних справ Ізраїлю Яїр Лапід.

"Ізраїль не стане шляхом для обходу санкцій, які Захід ввів щодо Росії", - зазначив він.

Він зазначив, що МЗС координується з цього питання із центральним банком Ізраїлю, міністерством фінансів, міністерством економіки та іншими структурами.

Усього проти Росії на сьогоднішній день ввели 6366 санкцій. Це найтоксичніша країна світу.

Нагадаємо, що Ізраїль взяв на себе місію посередника у пошуку миру й завершенні війни Росії проти України. Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

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