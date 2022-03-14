Ізраїль не стане маршрутом для обходу санкцій проти РФ - очільник МЗС Яїр Лапід

Ізраїль не стане маршрутом для обходу санкцій проти РФ - очільник МЗС Яїр Лапід

В Ізраїлі не планують стояти осторонь санкцій щодо Росії.

В Ізраїлі, який до останнього не підтримував санкції проти Росії, схоже зважилися на такий крок.

Про це повідомив міністр закордонних справ Ізраїлю Яїр Лапід.

"Ізраїль не стане шляхом для обходу санкцій, які Захід ввів щодо Росії", - зазначив він.

Він зазначив, що МЗС координується з цього питання із центральним банком Ізраїлю, міністерством фінансів, міністерством економіки та іншими структурами.

Israel will not be a route to bypass sanctions imposed on Russia by the United States & other western countries. @IsraelMFA is coordinating the issue together with partners including the Bank of Israel, @Israel_MOF, @Misrad_Calcala, the Airports Authority, @Energy_IL, & others. — יאיר לפיד - Yair Lapid (@yairlapid) March 14, 2022

Усього проти Росії на сьогоднішній день ввели 6366 санкцій. Це найтоксичніша країна світу.

Нагадаємо, що Ізраїль взяв на себе місію посередника у пошуку миру й завершенні війни Росії проти України. Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.