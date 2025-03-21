Кабмін хоче спростити взяття на військовий облік за кордоном – що відомо

Державна міграційна служба та Міноборони підготували нормативні документи, які мають на меті спростити взяття на військовий облік за кордоном для громадян України. Відповідний проєкт найближчим часом має розглянути Кабмін.

Про це повідомила заступниця керівника Офісу Президента України Ірина Верещук.

"На розгляд уряду внесено проєкт змін до Постанови №932, який спрощує взяття на військовий облік українців за кордоном. Це дозволить консульствам і відділенням ДП "Документ" видавати паспорти та інші документи десяткам тисяч наших громадян, які перебувають за межами України", – написала посадовиця.

Яким саме чином буде спрощена процедура, Ірина Верещук не уточнила.

Нагадаємо, під час міжвідомчої наради щодо питань військового обліку українців за кордоном Верещук повідомила, що після ухвалення змін стати на військовий облік можна буде без відвідування ТЦК і проходження ВЛК.

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