Коли в Україну прийде потепління: відома синоптикиня дала відповідь

Наталка Діденко прогнозує, що раніше вихідних на потепління чекати не варто.

У середу, 29 березня, в Україні стане ще холодніше, а підвищення температури очікується на початку квітня.

Про це повідомила відома синоптикиня Наталка Діденко.

За її даними, завтра практично повсюди протягом дня очікується не вище 0...+5 градусів. На півдні та крайньому сході буде тепліше, +5...+9 градусів, а на Луганщині повітря прогріється до +10 градусів.

Суттєвих опадів у середу в Україні не передбачається, лише на півночі є ймовірність невеликого снігу, а на крайньому сході - невеликого дощу.

"Північно-західний вітер залишиться рвучким, із періодичними штормовими поривами. Обережно!" - попередила синоптик.

"Потепління прийде в кінці тижня", - резюмувала вона.

Погода у Києві

29 березня вночі та вранці у Києві синоптики прогнозують пориви вітру 15-20 м/с. Вночі помірний, вдень невеликий мокрий сніг. На дорогах місцями можлива ожеледиця. Температура вночі 1-3° морозу, вдень 0-2° тепла.

Нагадаємо, незважаючи на похолодання та стрімку зміну погоди, весна все ж бере своє. У Києві на бульварі Верховної Ради у Дніпровському районі вже розквітли перші сакури.

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