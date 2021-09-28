Коронавірус у Львові та області рвонув угору: статистика на 28 вересня

Коронавірус у Львові та області рвонув угору: статистика на 28 вересня

За добу COVID-19 виявили ще у 427 мешканців регіону.

Коронавірус у Львові та Львівській області сьогодні, 28 вересня, знову демонструє зростання.

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Так, станом на 08:00 у регіоні вже 148 729 підтверджених випадків інфікування коронавірусом.

Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради.

"За вчорашню добу в області підтверджено 427 позитивних ПЛР-тестів, а у Львові – 185. Загалом проведено 1377 досліджень методом ПЛР", - розповіли в міськраді.

Загалом, 136 564 особи уже одужали, 3863 інфіковані, на жаль, померли.

Вчора, 27 вересня, у Львові та області був підтверджений 241 позитивний ПЛР-тест, а у Львові – 147. Проведено 1185 досліджень методом ПЛР".

Нагадаємо, раніше лікарка Світлана Гук назвала умову, у якому разі коронавірус "не причепиться" до людини.

Експертка ЮНІСЕФ Катерина Булавінова про динаміку захворюваності на коронавірус, ліки зі США та вакцинацію

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