Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 17 жовтня

Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 17 жовтня

Найбільша кількість підтверджених випадків за останню добу зареєстрована в Одеській області.

В Україні станом на ранок 17 жовтня зафіксовано 11 288 нових випадків коронавірусу. Впродовж доби від COVID-19 померли 219 людей, 3 541 пацієнт одужав.

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Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.

Також за минулу добу було госпіталізовано 4 747 осіб, а 82 200 людей вакциновано проти COVID-19. 97% госпіталізованих із COVID-19 у вересні - невакциновані.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській (1396), Харківській (948), Донецькій (934), Дніпропетровській (748) і Запорізькій (678) областях.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 635 170 осіб;

одужало – 2 325 997 осіб;

летальних випадків – 60 633;

проведено ПЛР-тестувань – 13 557 776.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 7 922 415 людей, з них отримали одну дозу – 7 922 413 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 467 945 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 14 307 558 щеплень.

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