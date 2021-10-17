Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 17 жовтня

Найбільша кількість підтверджених випадків за останню добу зареєстрована в Одеській області.
В Україні станом на ранок 17 жовтня зафіксовано 11 288 нових випадків коронавірусу. Впродовж доби від COVID-19 померли 219 людей, 3 541 пацієнт одужав.
Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.
Також за минулу добу було госпіталізовано 4 747 осіб, а 82 200 людей вакциновано проти COVID-19. 97% госпіталізованих із COVID-19 у вересні - невакциновані.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській (1396), Харківській (948), Донецькій (934), Дніпропетровській (748) і Запорізькій (678) областях.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 635 170 осіб;
- одужало – 2 325 997 осіб;
- летальних випадків – 60 633;
- проведено ПЛР-тестувань – 13 557 776.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 7 922 415 людей, з них отримали одну дозу – 7 922 413 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 467 945 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 14 307 558 щеплень.