Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 17 октября

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 17 октября

Наибольшее количество подтвержденных случаев за последние сутки зарегистрировано в Одесской области.

В Украине по состоянию на утро 17 октября зафиксировано 11 288 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерли 219 человек, 3 541 пациент выздоровел.

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Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

Также за минувшие сутки были госпитализированы 4 747 человек, а 82 200 человек вакцинировано против COVID-19. 97% госпитализированных с COVID-19 в сентябре — вакцинированные.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1396), Харьковской (948), Донецкой (934), Днепропетровской (748) и Запорожской (678) областях.

За все время пандемии в Украине:

заболело — 2 635 170 человек;

выздоровели — 2 325 997 человек;

летальных исходов — 60 633;

сделано ПЦР-тестов — 13 557 776.

С начала прививочной кампании привито 7 922 415 человек, из них получили одну дозу — 7 922 413 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 6 467 945 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 14 307 558 прививок.

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