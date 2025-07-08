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"Пияки і корупціонери": КМДА і Ткаченко посварилися через питання мобілізації
Київська міська адміністрація звинуватила главу КМВА Тимура Ткаченка в блокуванні критично важливих рішень. У відповідь — обвинувачення в брехні, пияцтві та корупції.
Київська міська державна адміністрація оприлюднила публічне звернення до голови Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка, звинувативши його у затягуванні погодження важливих рішень, зокрема щодо мобілізації та оборони столиці. Ткаченко відповів, що на звинувачення відреагує публічно й звинуватив команду Кличка в дезінформації.
За словами КМДА, з початку 2025 року глава КМВА не підписав близько 60 розпоряджень.
Йдеться про документи, що стосуються соціальної допомоги, освітньої сфери, а також рішень, пов’язаних з мобілізацією та захистом Києва. Оскільки частина цих розпоряджень містить конфіденційну інформацію, їх не можна погодити онлайн – потрібен фізичний підпис на паперовому носії.
“Це значно ускладнює забезпечення життєдіяльності міста, що є загрозливою ситуацією під час військової агресії ворога”, – йдеться в заяві КМДА, опублікованій 7 липня.
У повідомленні також наведено посилання на перелік документів, які з січня по липень були надіслані на підпис до КМВА, але залишаються неузгодженими. Серед них – рішення щодо обстеження пошкоджених об’єктів, визнання підприємств критично важливими та інші питання, що потребують негайної реакції.
Що відповів Ткаченко
Пізніше того ж дня Тимур Ткаченко опублікував відповідь, у якій відкинув звинувачення й анонсував відкриту пресконференцію. За його словами, там будуть представлені документи, які спростують твердження КМДА.
“Підлеглі Віталія Кличка вчергове нахабно збрехали заради політичного піару”, – написав він. Також посадовець порадив КМДА зайнятися власними обов’язками – “прибрати пияків і корупціонерів”, спрямувати кошти на ППО, укриття та підтримку ветеранів.
Нагадаємо, у Деснянському районі Києва невідомий застрелив чоловіка в авто. Поліція встановлює обставини вбивства.