ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Кількість переглядів
528
Час на прочитання
2 хв

"Пияки і корупціонери": КМДА і Ткаченко посварилися через питання мобілізації

Київська міська адміністрація звинуватила главу КМВА Тимура Ткаченка в блокуванні критично важливих рішень. У відповідь — обвинувачення в брехні, пияцтві та корупції.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Київ

Київ. / © Pexels

Київська міська державна адміністрація оприлюднила публічне звернення до голови Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка, звинувативши його у затягуванні погодження важливих рішень, зокрема щодо мобілізації та оборони столиці. Ткаченко відповів, що на звинувачення відреагує публічно й звинуватив команду Кличка в дезінформації.

За словами КМДА, з початку 2025 року глава КМВА не підписав близько 60 розпоряджень.

Допис КМДА. / © КМДА

Допис КМДА. / © КМДА

Йдеться про документи, що стосуються соціальної допомоги, освітньої сфери, а також рішень, пов’язаних з мобілізацією та захистом Києва. Оскільки частина цих розпоряджень містить конфіденційну інформацію, їх не можна погодити онлайн – потрібен фізичний підпис на паперовому носії.

“Це значно ускладнює забезпечення життєдіяльності міста, що є загрозливою ситуацією під час військової агресії ворога”, – йдеться в заяві КМДА, опублікованій 7 липня.

У повідомленні також наведено посилання на перелік документів, які з січня по липень були надіслані на підпис до КМВА, але залишаються неузгодженими. Серед них – рішення щодо обстеження пошкоджених об’єктів, визнання підприємств критично важливими та інші питання, що потребують негайної реакції.

Що відповів Ткаченко

Пізніше того ж дня Тимур Ткаченко опублікував відповідь, у якій відкинув звинувачення й анонсував відкриту пресконференцію. За його словами, там будуть представлені документи, які спростують твердження КМДА.

Відповідь Ткаченка. / © Скріншот

Відповідь Ткаченка. / © Скріншот

“Підлеглі Віталія Кличка вчергове нахабно збрехали заради політичного піару”, – написав він. Також посадовець порадив КМДА зайнятися власними обов’язками – “прибрати пияків і корупціонерів”, спрямувати кошти на ППО, укриття та підтримку ветеранів.

Нагадаємо, у Деснянському районі Києва невідомий застрелив чоловіка в авто. Поліція встановлює обставини вбивства.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie