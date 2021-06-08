Ляшко відзвітував про "запаси" вакцини проти COVID-19 в Україні

За словами міністра, країна забезпечена препаратами для вакцинації на червень.

На червень в Україні в наявності 3,9 млн доз вакцини проти COVID-19, темпи вакцинації поступово нарощуватимуться.

Про це у вівторок, 8 червня, в ефірі одного з українських телеканалів повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, пише "Укрінформ".

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“На червень місяць у нас, по розрахунках, на використання є 3 млн 900 тисяч вакцин. Тому ми інтенсивно нарощуємо темпи вакцинації, ми вже вийшли на темпи по 50 тисяч в день, але це тільки початок, з кожним днем нарощування вакцинації відбуватиметься все інтенсивніше”, - сказав Ляшко, нагадавши, що в Україну було доставлено вакцину AstraZeneca, яку будуть використовувати для другого щеплення тих, хто отримав першу дозу цієї вакцини три місяці назад.

Нагадаємо, що в Україні вже зроблено понад 1 мільйон 300 тисяч щеплень - темпи імунізації пришвидшили центри масової вакцинації. Їх розгорнули вже в 10 містах. До Києва, Львова та Одеси, де центри відкрили тиждень тому, доєдналися Тернопіль, Рівне, Полтава, Кременчук, Лубни, Миргород та Горішні Плавні. У великих містах масове щеплення знову спричинило ажіотаж - у Києві та Львові до центрів вакцинації шикувалися черги. Але довго стояти і чекати доводилося тим, хто приходив без СМС-запрошення. Натомість у містах-новачках в масовій імунізації, зокрема в Рівному, черг не було.

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