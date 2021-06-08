Ляшко отчитался о "запасах" вакцины против COVID-19 в Украине

По словам министра, страна обеспечена препаратами для вакцинации на июнь.

На июнь в Украине в наличии 3,9 млн доз вакцины против COVID-19, темпы вакцинации постепенно будут наращиваться.

Об этом во вторник, 8 июня, в эфире одного из украинских телеканалов сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, пишет "Укринформ".

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"На июнь у нас, по расчетам, на использование есть 3 млн 900 тысяч доз вакцин. Поэтому мы интенсивно наращиваем темпы вакцинации, мы уже вышли на темпы по 50 тысяч в день, но это только начало, с каждым днем наращивание вакцинации будет происходить все интенсивнее ", — сказал Ляшко, напомнив, что в Украину была доставлена вакцина AstraZeneca, которую будут использовать для второй прививки тех, кто получил первую дозу этой вакцины три месяца назад.

Напомним, что в Украине уже сделано более 1 миллиона 300 тысяч прививок — темпы иммунизации ускорили центры массовой вакцинации. Их развернули уже в 10 городах. К Киеву, Львову и Одессе, где центры открыли неделю назад, присоединились Тернополь, Ровно, Полтава, Кременчуг, Лубны, Миргород и Горишни Плавни. В больших городах массовая вакцинация вновь вызвала ажиотаж — в Киеве и Львове в центры вакцинации выстраивались очереди. Но долго стоять и ждать приходилось тем, кто приходил без СМС-приглашения. Зато в городах-новичках в массовой иммунизации, в частности в Ровно, очередей не было.

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