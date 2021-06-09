Масове отруєння у дитячому таборі під Одесою: встановили причину

Всього там захворіла 31 особа, з яких 30 дітей та 1 робітник.

Фахівці встановили причину масового отруєння у дитячому таборі в Сергіївці. Виявилося, там допустили порушення технології приготування продуктів - недотримання режиму термічної обробки.

Про це пише "Одеса Онлайн".

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За словами заступника директора обласного лабораторного центру МОЗ Сергія Дементьєва, шістьох дітей вже виписали з лікарні. У 13 захворівших легка форма гастроентероколіту, а інші перебували в стані середньої тяжкості.

"Були відібрані проби продуктів і питної води. За результатами досліджень були виявлені ентеропатогенні бактерії як в готової, так і сирої продукції. Причина - порушення правил термічної обробки продуктів", - розповів Дементьєв.

Нагадаємо, на початку червня в Одеській області у дитячому санаторії "Сергіївка" зареєстрували групову захворюваність на гострі кишкові інфекції. Там інфікувалася 31 особа.

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