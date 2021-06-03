У дитсадку на Буковині сталось масове отруєння дітей: подробиці

Поліція через отруєння дітей відрила кримінальне провадження.
У селі Іспас Вижницького району Чернівецької області 26 вихованців дитячого садка та двоє дорослих звернулись до медиків за допомогою. У них діагностували отруєння.
Про це повідомили в Нацполіції Чернівецької області.
Діти віком від 3 до 6 років скаржились сімейним лікарям на погане самопочуття. Медики діагностували у них легке харчове отруєння. Після медичної допомоги потерпілих відпустили додому.
Правоохоронці відкрили провадження за частиною 1 статті 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України. Наразі з’ясовують всі обставини.
Нагадаємо, у Дніпрі 8-класник потрапив до лікарні з алкогольним отруєнням.