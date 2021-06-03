У дитсадку на Буковині сталось масове отруєння дітей: подробиці

Поліція через отруєння дітей відрила кримінальне провадження.

У селі Іспас Вижницького району Чернівецької області 26 вихованців дитячого садка та двоє дорослих звернулись до медиків за допомогою. У них діагностували отруєння.

Про це повідомили в Нацполіції Чернівецької області.

Діти віком від 3 до 6 років скаржились сімейним лікарям на погане самопочуття. Медики діагностували у них легке харчове отруєння. Після медичної допомоги потерпілих відпустили додому.

Правоохоронці відкрили провадження за частиною 1 статті 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України. Наразі з’ясовують всі обставини.

Нагадаємо, у Дніпрі 8-класник потрапив до лікарні з алкогольним отруєнням.

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