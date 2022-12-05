Мер Миколаєва просить людей не повертатися до міста: чому

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич просить людей поки що не повертатися до міста, адже воно досі залишається у зоні ураження російських ракет. Хоч після деокупації Херсона стало тихіше, констатує він.

Про це мер розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

"Коли питають мене, чи можна повертатися, я все ж таки рекомендую ще дочекатись, як буде розгортатись безпекова ситуація. Ми розуміємо, що росіяни зараз перегруповуються, вони змінюють свої позиції і ті місця, які були доступні для обстрілів з території Херсона, чи біля Херсона, вони продовжують бути доступними для обстрілів", - пояснив мер.

Окупанти РФ можуть дістати до Миколаєва зенітними ракетами С-300. Зокрема, саме від них часто потерпало місто.

"Саме про це я і кажу, що ми в радіусі ураження С-300, незважаючи на те, що окупанти змінили свої позиції. Миколаїв залишається в тих самих позиціях щодо доступності до С-300", - додав Сєнкевич.

Нагадаємо, Сєнкевич повідомляв, що після звільнення Херсона від окупантів кількість жителів зросла на 10% - до до 250 тисяч.

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