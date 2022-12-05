У Миколаєві після деокупації Херсона збільшилася кількість мешканців - мер

Наразі у Миколаєві проживає близько половини мешканців від довоєнного часу. Після звільнення Херсона від окупантів кількість жителів зросла на 10%.

Про це інтерв'ю РБК-Україна повідомив мер Олександр Сєнкевич.

"Що стосується Миколаєва, майже три тижні в нас тихо, тому люди почали повертатися, кількість машин збільшилась. До цього часу ми реєстрували близько 220-230 тисяч, зараз ми бачимо, що кількість жителів зросла до 250 тисяч", - сказав Сєнкевич.

До слова, за кількістю та об'ємом скидань каналізаційної води у Миколаєві приблизно половина мешканців від довоєнного часу, - пояснив мер. Також стало більше побутового сміття, а, за інформацією від мобільних операторів, збільшилась кількість мобільних телефонів на 10%.

Проте Сєнкевич рекомендує ще почекати із поверненням у місто. Хоч, з його слів, від дня деокупації Херсона булои лише дне бомбардування Миколаєва. Внаслідок атаки ворога сталось руйнування одного під'їзду житлового будинку, загинуло семеро людей.

Нагадаємо, у Миколаївській області від 1 грудня змінили тривалість комендантської години. Втім, нововведення не стосується деокупованих територій. Тепер комендантська година триватиме від 00:00 до 05:00.

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