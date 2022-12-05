В Николаеве после деоккупации Херсона увеличилось количество жителей — мэр

В Николаеве проживает около половины жителей от довоенного времени. После освобождения Херсона от оккупантов количество жителей выросло на 10%.

Об этом интервью сообщил мэр Александр Сенкевич.

"Что касается Николаева, почти три недели у нас тихо, поэтому люди начали возвращаться, количество машин увеличилось. К этому времени мы регистрировали около 220-230 тысяч, сейчас мы видим, что количество жителей выросло до 250 тысяч", — сказал Сенкевич.

Кстати, по количеству и объему сбросов канализационной воды в Николаеве примерно половина жителей от довоенного времени, — пояснил мэр. Также стало больше бытового мусора, а по информации от мобильных операторов увеличилось количество мобильных телефонов на 10%.

Однако Сенкевич рекомендует еще подождать с возвращением в город. Хотя, по его словам, со дня деоккупации Херсона было только дни бомбардировки Николаева. В результате атаки врага произошло разрушение одного подъезда жилого дома, погибли семь человек.

Напомним, в Николаевской области с 1 декабря изменили продолжительность комендантского часа. Впрочем, новшество не касается деоккупированных территорий. Теперь комендантский час продлится с 00:00 до 05:00.

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