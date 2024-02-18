Мешканців окупованої Херсонщини під'єднують до росТБ "Русскій мір" – ГУР

Росіяни посилюють заходи інформаційно-психологічного впливу на українців в окупації. Щоб перекрити канали доступу до інформації про реальну ситуацію на фронті, в Україні та світі, мешканців окупованої Херсонщини масово під'єднують до російського супутникового телебачення під назвою "Русскій мір".

Про це повідомляє ГУР МО.

За даними української розвідки, росіяни вже встановили вже понад 18 тисяч відповідних пристроїв.

"Також у тимчасово окупованих українських громадах Донеччини загарбники переводять на власне програмне забезпечення та комунікаційні сервіси роботу окупаційних адміністрацій: йдеться, зокрема, про "Автоматизированное рабочее место госслужащего" та федеральну платформу "госвеб", – йдеться у повідомленні.

Відомо й про те, що окупанти розширюють мережу покриття російського мобільного зв'язку. У 2023-24 роках на Донеччині встановили понад 700 базових станцій, а на Херсонщині – більше ніж 200, що становить понад 85% усього мобільного покриття в окупованому регіоні.

Раніше про те, що російська "влада" продовжує намагатися консолідувати контроль над доступом до інформації людей на тимчасово окупованих територіях, писали в ISW.

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