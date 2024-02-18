Жителей оккупированной Херсонщины подсоединяют к росТБ "Русский мир" – ГУР

Враг очень боится, что украинцы будут знать правду.

Россияне усиливают меры информационно психологического влияния на украинцев в оккупации. Чтобы перекрыть каналы доступа к информации о реальной ситуации на фронте, Украине и мире, жителей оккупированной Херсонщины массово подключают к российскому спутниковому телевидению под названием "Русский мир".

Об этом сообщает ГУР МО.

По данным украинской разведки, россияне уже установили более 18 тысяч соответствующих устройств.

"Также во временно оккупированных украинских общинах Донбасса захватчики переводят на собственное программное обеспечение и коммуникационные сервисы работу оккупационных администраций: речь идет, в частности, об "Автоматизированном рабочем месте госслужащего" и федеральной платформе "госвеб", – говорится в сообщении.

Известно и о том, что оккупанты расширяют сеть покрытия российской мобильной связи. В 2023-24 годах в Донецкой области установили более 700 базовых станций, а в Херсонской области – более 200, что составляет более 85% всего мобильного покрытия в оккупированном регионе.

Ранее о том, что российские "власти" продолжают пытаться консолидировать контроль над доступом к информации людей на временно оккупированных территориях, писали в ISW.

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