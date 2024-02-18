Оккупанты расстреляли еще двух украинских военнопленных

Событие произошло в полосе ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".
Утром в воскресенье, 18 февраля, российские оккупанты совершили еще одно военное преступление, расстреляв двух украинских военнопленных.
Об очередном попрании международного гуманитарного права со стороны российской оккупационной армии сообщили в командовании Сухопутных войск.
Событие произошло в полосе ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Хортица", отвечающей за восточный участок линии боевого столкновения (Харьковское, Изюмское, Лиманское, Лисичанское, Кураховское, Купянское, Бахмутское, Авдеевское и Угледарское направления).
"Россияне в очередной раз показали свое отношение к МГП расстреляв 2-х украинских военнопленных", — говорится в сообщении, которым сопровождаются кадры, снятые разведывательным дроном.
На опубликованном видео видно, как российский оккупант, находясь в окопе, расстреливает двух лежащих и не сопротивляющихся украинских бойцов.
Напомним, ранее стало известно, что российские оккупанты расстреляли шестерых пленных украинских воинов на позиции Музей ("Зенит") в Авдеевке, оставшихся во время ухода украинской армии. Товарищи узнали воинов из видео, которое недавно распространили пропагандисты в Сети, сообщают аналитики DeepState.
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