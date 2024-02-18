Окупанти розстріляли ще двох українських військовополонених

Вранці у неділю, 18 лютого, російські окупанти вчинили ще один воєнний злочин, розстрілявши двох українських військовополонених.

Про чергове зневажання міжнародного гуманітарного права з боку російської окупаційної армії повідомили в командуванні Сухопутних військ.

Подія сталася в смузі відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Хортиця”, яке відповідає за східну ділянку лінії бойового зіткнення (Харківський, Ізюмський, Лиманський, Лисичанський, Курахівський, Куп'янський, Бахмутський, Авдіївський та Вугледарський напрямки).

“Росіяни вкотре показали своє ставлення до МГП розстрілявши 2-х українських військовополонених”, - йдеться у повідомленні, яким супроводжуються кадри, зняті розвідувальним дроном.

На опублікованому відео видно, як російський окупант, перебуваючи в окопі, розстрілює двох українських бійців, які лежать і не чинять опору.

Розстріл українських військовополонених / Фото: скриншот з відео

Нагадаємо, раніше стало відомо, що російські окупанти розстріляли шістьох полонених українських воїнів на позиції Музей ("Зеніт") в Авдіївці, які залишилися під час відходу української армії. Побратими впізнали воїнів з відео, яке нещодавно поширилося пропагандисти у Мережі, повідомляють аналітики DeepState.

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