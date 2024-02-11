В Украину вернули еще одного ребенка из оккупированной Херсонщины

Бабушка и ее 16-летняя внучка долгое время не могли уехать с оккупированной территории.

На подконтрольную территорию Украины из временно оккупированной Херсонской области 11 февраля удалось вернуть 16-летнюю девочку и ее бабушку.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

"Жизнь в оккупации полна страха и ужасов. В этом убеждает история семьи, которой удалось вернуться на подконтрольную Украине территорию", — написал он.

Бабушка-опекун и ее 16-летняя внучка не могли выехать с оккупированной территории, потому что боялись прохождения вражеских блокпостов.

Прокудин добавил, что соответствующие службы долгое время работали с семьей и помогли преодолеть все препятствия.

Напомним, эксперты выявили новые доказательства принудительной депортации детей в Россию (фото).

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