До України повернули ще одну дитину з окупованої Херсонщини

Бабуся та її 16-річна онука довгий час не могли виїхати з окупованої території.

На підконтрольну територію України із тимчасово окупованої Херсонської області 11 лютого вдалося повернути 16-річну дівчину і її бабусю.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Життя в окупації сповнене страху і жахів. У цьому переконує історія родини, якій вдалося повернутися на підконтрольну Україні територію", - написав він.

Бабуся-опікунка та її 16-річна онука не могли виїхати з окупованої території, бо боялися проходження ворожих блокпостів.

Прокудін додав, що відповідні служби тривалий час працювали з родиною і допомогли подолати всі перешкоди.

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