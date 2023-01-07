Мешканців Житомирщини попереджають про вибухи: що сталося

Гучно буде у Житомирському районі.

У суботу, 7 січня, мешканці Житомирської області можуть чути звуки вибухів. Місцева влада просить людей зберігати спокій.

Про це повідомив керівник обласної військової адмінстрації Віталій Бунечко.

За його словами, будуть вестися планові робити. Втім, які саме, керівник області не повідомив.

"Шановні жителі Житомирського райони. Сьогодні може бути чутно вибухи. Зберігайте спокій", - йдеться у повідомленні Бунечка.

Нагадаємо, 7 січня у Кам‘янському Дніпропетровської області було чутно вибухи. Українські сили протиповітряної оборони знищили ворожий безпілотник.

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