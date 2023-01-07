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На Дніпропетровщині пролунали вибухи: що відомо

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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1004
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На Дніпропетровщині пролунали вибухи: що відомо

Фото: Associated Press

Минулося без потерпілих.

У суботу, 7 січня, у Кам‘янському Дніпропетровської області було чутно вибухи. Українські сили протиповітряної оборони знищили ворожий безпілотник.

Про це повідомив міський голова Андрій Білоусов.

"У місті було чутно вибухи. ППО знищила ворожий БПЛА над містом", - йдеться у повідомленні.

За словами мера, винулося без жертв та постраждалих, але є незначні пошкодження. Втім, які саме, Білоусов не повідомив.

"Відповідні служби вже працюють. Зберігайте спокій", - наголосив голова міста. 

Нагадаємо, у Пентагоні констатували, що агресорка Росія порушила взяте на себе ж так зване "різдвяне перемир'я". Окупаційн війська не зупиняли бойових дій, хоча напередодні президент Володимир Путін взяв на себе одностороннє припинення вогню.

До слова, у російському Мінобороні заявили про нібито "36-годинне припинення вогню в Україні". Воно мало б тривати від 12:00 6 січня до 24:00 7 січня.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
1004
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