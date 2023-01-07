На Днепропетровщине раздались взрывы: что известно

В субботу, 7 января, в Каменском Днепропетровской области были слышны взрывы. Украинские силы противовоздушной обороны уничтожили вражеский беспилотник.

Об этом сообщил городской голова Андрей Билоусов.

"В городе были слышны взрывы. ПВО уничтожило вражеский БПЛА над городом", — говорится в сообщении.

По словам мэра, обошлось без жертв и пострадавших, но есть незначительные повреждения. Впрочем, какие именно Белоусов не сообщил.

"Соответствующие службы уже работают. Сохраняйте спокойствие", — подчеркнул глава города.

Напомним, в Пентагоне констатировали, что агрессорка Россия нарушила взятое на себя так называемое "рождественское перемирие". Оккупационные войска не останавливали боевых действий, хотя накануне президент Владимир Путин взял на себя одностороннее прекращение огня.

К слову, в российском Минобороне заявили о якобы "36-часовом прекращении огня в Украине". Оно должно было продолжаться с 12:00 6 января до 24:00 7 января.

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