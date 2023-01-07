Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

На Днепропетровщине раздались взрывы: что известно

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
2225
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
На Днепропетровщине раздались взрывы: что известно

Фото: Associated Press

Прошло без пострадавших.

В субботу, 7 января, в Каменском Днепропетровской области были слышны взрывы. Украинские силы противовоздушной обороны уничтожили вражеский беспилотник.

Об этом сообщил городской голова Андрей Билоусов.

"В городе были слышны взрывы. ПВО уничтожило вражеский БПЛА над городом", — говорится в сообщении.

По словам мэра, обошлось без жертв и пострадавших, но есть незначительные повреждения. Впрочем, какие именно Белоусов не сообщил.

"Соответствующие службы уже работают. Сохраняйте спокойствие", — подчеркнул глава города.

Напомним, в Пентагоне констатировали, что агрессорка Россия нарушила взятое на себя так называемое "рождественское перемирие". Оккупационные войска не останавливали боевых действий, хотя накануне президент Владимир Путин взял на себя одностороннее прекращение огня.

К слову, в российском Минобороне заявили о якобы "36-часовом прекращении огня в Украине". Оно должно было продолжаться с 12:00 6 января до 24:00 7 января.

Читайте также:

Украина – надежный друг, Россия – откровенный враг: как война меняет Европу

Украина – надежный друг, Россия – откровенный враг: как война меняет Европу

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
2225
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация