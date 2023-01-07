Найкращий тенісист планети пропустить Australian Open-2023: в чому причина

Іспанець не зіграє на першому в сезоні турнірі "Великого шолома" через травму.

Перша ракетка світу Карлос Алькарас не зможе взяти участь в Australian Open-2023.

Про це 19-річний іспанець повідомив у своїх соцмережах.

Лідер світового рейтинг розповів, що пошкодив ногу під час передсезонних тренувань та не встигає відновитися до старту турніру "Великого шолома".

"Коли я був на піку форми під час передсезонної підготовки, я отримав травму через випадковий, неприродний рух на тренуванні. Цього разу це напівперетинковий м'яз правої ноги.

Я важко працював, аби досягти свого найкращого рівня в Австралії. Але, на жаль, не зможу взяти участь в Australian Open. Це важко, але я маю зберігати оптимізм, відновлюватися та дивитися в майбутнє. Побачимося на Austraian Open 2024-го", – написав Алькарас.

Минулого року Алькарас встановив абсолютний рекорд тенісу. Він став наймолодшим гравцем в історії, який завершив календарний рік лідером рейтингу ATP. Іспанський тенісист піднявся з 32-го на перше місце світової класифікації.

Змагання основної сітки Australian Open-2023 стартують 16 січня та триватимуть до 29 січня. Чинним тріумфатором турніру серед чоловіків є знаменитий іспанець Рафаель Надаль.

Раніше повідомлялося, що на Australian Open-2023 зберуть гроші для України.

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