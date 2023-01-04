Благородний вчинок: на Australian Open-2023 зберуть гроші для України

Перший "Великий шолом" нового сезону відбудеться від 16-го до 29 січня.

Напередодні Australian Open-2023 відбудуться благодійні матчі на підтримку України.

Про це повідомляється на офіційному сайті турніру "Великого шолома".

Участь у виставкових матчах під гаслом Tennis Plays for Peace ("Теніс грає за мир") візьмуть такі зірки тенісу, як Карлос Алькарас, Рафаель Надаль, Корі Гауфф, Марія Саккарі, Александр Звєрєв, Френсіс Тіафо та Алекс де Мінаур. Цей список ще буде доповнюватися.

Крім того, в Мельбурні відбудеться виставковий матч між найстаршим тенісистом у історії, 98-річним українцем Леонідом Станіславським, та його однолітком, австралійцем Генрі Янгом.

Усі виручені на благодійному заході кошти будуть передані австралійському UNICEF та Global Giving, що надають гуманітарну допомогу українцям, постраждалим від війни, яку розв'язала Росія.

Змагання основної сітки Australian Open-2023 стартують 16 січня та триватимуть до 29 січня.

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