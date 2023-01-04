Благородный поступок: на Australian Open-2023 соберут деньги для Украины

Первый "Большой шлем" нового сезона состоится с 16-го по 29 января.
В преддверии Australian Open-2023 состоятся благотворительные матчи в поддержку Украины.
Об этом сообщается на официальном сайте турнира "Большого шлема".
Участие в выставочных матчах под лозунгом Tennis Plays for Peace ("Теннис играет за мир") примут такие звезды тенниса, как Карлос Алькарас, Рафаэль Надаль, Кори Гауфф, Мария Саккари, Александр Зверев, Фрэнсис Тиафо и Алекс де Минаур. Этот список будет дополняться.
Кроме того, в Мельбурне состоится выставочный матч между самым возрастным теннисистом в истории, 98-летним украинцем Леонидом Станиславским и его сверстником, австралийцем Генри Янгом.
Все вырученные на благотворительном мероприятии средства будут переданы австралийскому UNICEF и Global Giving, оказывающим гуманитарную помощь украинцам, пострадавшим от войны, которую развязала Россия.
Соревнования основной сети Australian Open-2023 стартуют 16 января и продлятся до 29 января.
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