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Жителей Житомирщины предупреждают о взрывах: что произошло

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Жителей Житомирщины предупреждают о взрывах: что произошло

Фото: Associated Press

Громко будет в Житомирском районе.

В субботу, 7 января, жители Житомирской области могут слышны звуки взрывов. Местные власти просят людей сохранять спокойствие.

Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Виталий Бунечко.

По его словам, будут вестись планы делать. Впрочем, какие именно руководитель области не сообщил.

"Уважаемые жители Житомирского района. Сегодня могут быть слышны взрывы. Сохраняйте спокойствие", — говорится в сообщении Бунечка.

Напомним, 7 января в Каменском Днепропетровской области были слышны взрывы. Украинские силы противовоздушной обороны уничтожили вражеский беспилотник.

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Дата публикации
Просмотры
1414
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