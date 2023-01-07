В ДТЭК сообщили, какой вред беспилотники наносят энергосистеме

После каждой новой атаки восстановление сложнее и сложнее.

Беспилотники наносят очень большой ущерб энергосистеме точностью попаданий.

Об этом заявил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук в эфире национального марафона «Единые новости», - пишет «Интерфакс-Украина».

"Как показала практика, дроны, хоть и небольшие по размерам, но наносят очень большой вред потому, что они точно попадают и приводят к пожарам, которые полностью уничтожают те же трансформаторы", – сказал Сахарук.

Он добавил, что после каждой новой атаки восстановление сложнее и сложнее.

Но благодаря восстановлению с учетом последней атаки дронами 2 января, сейчас ежесуточно всем регионам доводятся лимиты энергоснабжения, распределенные пропорционально потреблению региона, согласно этим лимитам удается обеспечивать плановые отключения света.

"Есть даже случаи, когда ограничения не применяются ночью, но сейчас идет мороз, поэтому и ночью будут ограничения", – заметил Сахарук.

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Ситуация с электроэнергией в Украине

В Украине растет потребление электроэнергии: до всех областей доведены лимиты. Превышение лимитов потребления приводит к применению аварийных ограничений.

Добавим, что ранее Украине передали чертеж уникальной миниэлектростанции, чтобы преодолеть блэкаут.

Ранее россияне попали в одну из электростанций ДТЭК: объект неоднократно подвергался атакам врага.

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