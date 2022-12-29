Нет – блекауту: Украине передали чертеж уникальной миниэлектростанции

Чертежи, спасшие боснийский город в 1990-х во время ожесточенной войны на Балканах, уже передали украинским властям.

С предложением вернуть электричество в находящиеся под обстрелами украинские города выступили жители одного из городов Боснии и Герцоговины.

В 1990-х город Горажде более трех лет находился в эпицентре войны и в тяжелой осаде. В это время там изобрели миниэлектростанции, которые позволили подключить к электричеству хотя бы часть территории. Сейчас чертежи станций передали Украине.

Как работает изобретение, говорится в ТСН.

Когда-то цветущий боснийский город Горажде с мая 1992 пыталась завоевать сербская армия. Город стал крепостью для боснийцев из соседних селений, сербы обстреливали его регулярно. Поток ракет и артиллерийских снарядов не останавливался даже при наличии миротворцев ООН. Семь тысяч мирных горожан погибли и получили ранения. В осаде Горажде держалось без регулярных поставок пищи, медикаментов и коммунальных услуг.

Изменить ситуацию попробовала группа изобретателей. Маленькие электростанции, собранные по ночам из подручных средств осветили город.

"Мы взяли двигатели из авто, материалы из всех других машин, которые могли найти в нашем районе, и которые могли использовать для электростанций", – рассказывает соавтор изобретения Азиз Лепеница.

Построить одну таковую можно за 15-20 дней, говорит соавтор изобретения, – в зависимости от того, какие материалы есть. Свои станции они возводили одна за другой. Все работали благодаря течению местной реки Дрины.

"Глубокая вода плохо влияет на работу этих электростанций. Лучше, когда они на мели, потому что на мели мусор и обломки, которые переносит река, не мешают", – объясняет соавтор изобретения.

О своем военном изобретении боснийцы вспомнили, когда в Украине начались атаки на гражданскую инфраструктуру и массовые блекауты. Тогда возникла идея – поделиться чертежами.

Одна такая станция способна обеспечить светом 15 домов, говорит разработчик. Впрочем, во время войны и этого достаточно, чтобы сделать главное.

"Мы не знали, что происходит в нашей стране, поэтому электричество сделало возможным узнать о текущей ситуации. Мы слушали радио, музыку, работали госпитали, что было важнейшим для нас", – вспоминает Азиз Лепеница.

Чертежи, спасшие Горажде, уже передали украинским властям, чтобы и наше государство могло обеспечить светом тех, кто в нем больше всего нуждается.

Ситуация с электроснабжением 29 декабря

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