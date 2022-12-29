Ні – блекауту: Україні передали креслення унікальної мініелектростанції

Креслення, які врятували боснійське місто у 1990-х під час запеклої війни на Балканах, вже передали українській владі.

З пропозицією повернути електрику в українські міста, що перебувають під обстрілами, виступили жителі одного з міст Боснії і Герцоговини.

У 1990-х місто Горажде понад три роки перебувало в епіцентрі війни і у тяжкій облозі. Саме тоді там винайшли мініелектростанції, які дозволили підключити до електрики бодай частину території. Нині креслення тих станцій передали Україні.

Як працює винахід, йдеться в ТСН.

Колись квітуче боснійське місто Горажде із травня 1992-го намагалася завоювати сербська армія. Місто стало фортецею для боснійців з сусідніх селищ, серби обстрілювали його регулярно. Потік ракет й артилерійських снарядів не зупинявся навіть попри наявність миротворців ООН. Сім тисяч мирних городян загинуло та зазнало поранень. В облозі Горажде трималося без регулярних поставок їжі, медикаментів та без комунальних послуг.

Змінити ситуацію спробувала група винахідників. Маленькі електростанції, зібрані ночами з підручних засобів освітили місто.

"Ми взяли двигуни з авто, матеріали з усіх інших машин, які могли знайти у нашому районі, і які могли використати для електростанцій", – розповідає співавтор винаходу Азіз Лепеніца.

Побудувати одну таку можна за 15-20 днів, каже співавтор винаходу, – в залежності від того, які є матеріали. Свої станції вони зводили одна за одною. Всі працювали завдяки течії місцевої річки Дріни.

"Глибока вода погано впливає на роботу цих електростанцій. Краще, коли вони на мілині, бо на мілині сміття й уламки, які переносить ріка, не заважають", – пояснює співавтор винаходу.

Про свій воєнний винахід боснійці згадали, коли в Україні почалися атаки на цивільну інфраструктуру і масові блекаути. Тоді виникла ідея – поділитися кресленнями.

Одна така станція здатна забезпечити світлом 15 будинків, каже розробник. Утім, під час війни і цього достатньо, аби зробити головне.

"Ми гадки не мали, що відбувається у нашій країні, тож та електрика зробила можливим дізнатися про поточну ситуацію. Ми слухали радіо, музику, працювали шпиталі, що було найважливішим для нас", – пригадує Азіз Лепеніца.

Креслення, які врятували Горажде, вже передали українській владі, аби і наша держава могла забезпечити світлом тих, хто його найбільше потребує.

Ситуація з електропостачанням 29 грудня

Нагададаємо, що сьогодні російські окупанти вкотре завдали масованого ракетного удару по території України, після чого ситуація з електропостачанням ще більше погіршилася. У деяких областях України запровадили екстрені відключення світла. Так, ДТЕК повідомив про відключення електропостачання у Дніпропетровській та Одеській областях.

На Львівщині є влучання в електропідстанцію, без електроенергії залишилися 282 населені пункти, з яких – 76 частково. У Києві внаслідок атаки 40% мешканців міста залишилися без світла