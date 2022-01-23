Мікроби: які види бувають та до яких захворювань призводять

Мікроби: які види бувають та до яких захворювань призводять

Більшість мікроорганізмів є нешкідливими для людини

Ми не самотні в цьому світі, оскільки живемо серед мікроорганізмів, так званих мікробів. Це їхній світ, ба більше: вони населяють нашу шкіру, слизові оболонки та навіть живуть всередині нас.

Про це пише Центр громадського здоров'я України Міністерства охорони здоров'я.

Мікробами заведено називати найдрібніших на Землі живих організмів, яких можна побачити лише з допомогою мікроскопа. До них належать: бактерії, археї, найпростіші та гриби.

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Віруси займають особливе положення серед мікроорганізмів, оскільки вони проявляють ознаки життя лише всередині інфікованих ними живих клітин, а поза — поводяться, як неживі об’єкти. Це надзвичайно багатий і різноманітний світ.

Більшість мікроорганізмів є нешкідливими для людини.

Деякі з мікробів спричиняють інфекційні захворювання за певних умов і називаються умовно-патогенними.

коли значно зростає кількість таких мікробів (наприклад, стрептококи, стафілококи, кишкова паличка, мікоплазми та дріжджові гриби);

вони змінюють свою вірулентність (агресивність);

або коли людина стає більш вразливою до їхнього впливу.

Опортуністичними називаються мікроорганізми, які призводять до тяжких інфекційних захворювань лише в людей із вкрай пригніченою функцією імунної системи (пневмоцисти, аспергіли).

Також існують особливо небезпечні мікроорганізми, які спричиняють інфекційні захворювання з високим рівнем летальності або призводять до тяжких ускладнень (чума, жовта лихоманка, сибірська виразка).

Запобігати розвитку інфекційних захворювань можна

усунути джерело інфекції — дезінфекція/ стерилізація медичного інструментарію, використання чистої води та сировини, якісна термічна обробка під час приготування їжі;

перервати передавання інфекційного збудника — використання засобів індивідуального захисту, асептика та антисептика, ізоляція хворих людей, часте миття рук, фізичне дистанціювання, етикет кашлю та чхання;

змінити сприйнятливість людського організму — вакцинація.

Інфекційні захворювання не завжди потребують проведення лікування. Доцільність використання протимікробних засобів визначається лікарем. Однак, лікарські засоби не завжди виявляються ефективними в боротьбі з інфекційними агентами.

Деякі мікроорганізми мають природню, вроджену стійкість до протимікробних засобів, інші — набувають її шляхом мутацій чи успадковують. Бактерії здатні "ділитися" стійкістю до протимікробних засобів не тільки зі своїми нащадками, але й з іншими бактеріальними клітинами в межах одного покоління.

Будь-яке недоцільне використання протимікробних засобів потенційно може призвести до поширення стійкості мікроорганізмів до протимікробних засобів. Саме тому не варто займатися самолікуванням, а за перших ознак інфекційного захворювання необхідно звернутися по допомогу до свого сімейного лікаря.

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