Міноборони запустило чатбот "Армія+": які його функції

Чатбот пропонує оперативні відповіді на широкий спектр запитань.
Міністерство оборони України запустило чатбот "Армія+". Це консультант для військовозобов’язаних, військових та їхніх родин.
Про це в Міноборони повідомили 20 червня.
"В Україні запущено новий чатбот Армія+, створений для надання підтримки військовим, цивільним особам та їхнім сім'ям", – вказали в міністерстві.
Чат-бот доступний за цим посиланням. Він пропонує оперативні відповіді на широкий спектр запитань.
Як користуватися чатботом "Армія+"
Щоб отримати через чатбот "Армія+" необхідну інформацію або консультацію, треба лише перейти за посиланням та обрати відповідну категорію запитань.
"Не зволікайте, приєднуйтеся до чатботу Армія+ і отримуйте необхідну допомогу вже сьогодні!" – закликали в Міноборони.
Нагадаємо, в середині червня заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко анонсувала запуск "Армія+", але вказала, що це буде застосунок для військових, "який спростить бюрократичні процеси у війську".
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