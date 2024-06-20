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Міноборони запустило чатбот "Армія+": які його функції

Міноборони запустило чатбот "Армія+": які його функції

Чат-бот "Армія+" / Фото: Міноборони України

Чатбот пропонує оперативні відповіді на широкий спектр запитань.

Міністерство оборони України запустило чатбот "Армія+". Це консультант для військовозобов’язаних, військових та їхніх родин.

Про це в Міноборони повідомили 20 червня.

"В Україні запущено новий чатбот Армія+, створений для надання підтримки військовим, цивільним особам та їхнім сім'ям", – вказали в міністерстві.

Чат-бот доступний за цим посиланням. Він пропонує оперативні відповіді на широкий спектр запитань.

Як користуватися чатботом "Армія+"

Щоб отримати через чатбот "Армія+" необхідну інформацію або консультацію, треба лише перейти за посиланням та обрати відповідну категорію запитань.

"Не зволікайте, приєднуйтеся до чатботу Армія+ і отримуйте необхідну допомогу вже сьогодні!" – закликали в Міноборони.

Нагадаємо, в середині червня заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко анонсувала запуск "Армія+", але вказала, що це буде застосунок для військових, "який спростить бюрократичні процеси у війську".

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