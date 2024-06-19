Чи будуть електронні повістки в “Резерв+”: пояснення Міноборони

Можливість надсилання електронних повісток дуже активно обговорюється в українському суспільстві, але наразі для цього немає ні технічної можливості, ні юридичного підгрунтя.

Про це повідомив в ефірі “24 каналу” речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін.

“Наразі ми маємо працювати з реальністю. Реальність така, що юридично не передбачено розсилання повісток у застосунку Резерв+. Тому технічно навіть поки що така можливість не розглядається”, – наголосив він.

Раніше нардеп Федір Веніславський, який є членом комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, повідомив, що в Україні не планується запроваджувати електронні повістки і законом не передбачено електронних скерувань на військово-лікарську комісію.

Нагадаємо, у застосунку для військовозобов'язаних "Резерв+" від 18 червня став доступний електронний військово-обліковий документ у вигляді QR-коду, який має таку саму юридичну силу, як і паперовий.

Читайте також: