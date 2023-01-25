Мобілізація в Україні: у ЗСУ пояснили, хто і де має право вручати повістки

Під час мобілізації в Україні, яка триває від 24 лютого 2022 року, повістку військовозобов'язаному можуть вручити в будь-якому місці, яке не заборонене законодавством. Повістку необов’язково має вручати представник військкомату (територіального центру комплектування та соціальної підтримки).

Про це повідомив начальник управління персоналу штабу командування Сухопутних військ Збройних Сил України полковник Роман Горбач агентству АрміяInform.

"Повістка може бути вручена й іншими посадовими особами, передбаченими законодавством. Як керівником установи, організації та підприємства, де працює призовник, так і, приміром, керівником ЖЕКу, ОСББ та іншими посадовими особами, які уповноважені територіальним центром комплектування вручати таку повістку", - пояснив Горбач.

Якщо військовозобов'язаний відмовляється ставити підпис про отримання повістки

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У разі якщо потенційний призовник відмовляється ставити підпис про отримання повістки, то вимоги до нього можуть бути доведені у присутності свідків. Якщо призовник відмовляється виконувати правила військового обліку, то до нього може застосуватися відповідальність згідно із законодавством.

"Якщо це повістка, наприклад, для звірки військово-облікових даних, то застосовується адміністративна відповідальність. Якщо призовник пройшов звірку військово-облікових даних, медичну комісії для призову і уникнув від відправки у військову частину, то у такому разі настає кримінальна відповідальність", - зазначив Горбач.

Нагадаємо, раніше ТСН.ua розповідав, яке покарання загрожує чоловікам у разі порушення військового обліку. Неявку до військкомату після належного отримання повістки кваліфікують як ухилення від мобілізації.

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