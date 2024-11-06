Мольфар розповів, яка доля чекає на Україну під час президентства Трампа

Перемога на виборах президента США Дональда Трампа може мати значний вплив на долю України, змінюючи політичний ландшафт та спричиняючи глобальні зміни.

Про це розповів мольфар Макс Гордєєв, пише УНІАН.

"Я відчуваю, що події, пов’язані з перемогою Дональда Трампа, несуть потужні енергетичні хвилі, що можуть змінити долю України. Під час роботи з картами Таро переді мною постає картина, де політичний ландшафт США схожий на розбурхане море, яке здатне нести Україну в новий, несподіваний напрямок. Мої видіння підказують, що доля України в цей час переплітається з глобальними силами, що виходять за межі політики", - сказав він.

За його словами, карта Колеса Фортуни, яка часто випадає в розкладі, символізує майбутні зміни та непередбачуваність. Це вказує на прихід нового циклу, який може бути нестабільним. Україна, на його думку, має пройти через випробування на самостійність, зберігаючи внутрішню силу та мудрість.

Мольфар розповів, що відчуває, що перемога Трампа може призвести до зменшення підтримки України з боку США. Карта Башти вказує на можливість руйнування старих структур, що створює простір для змін. Українцям, на його думку, доведеться переглянути свої союзницькі зв'язки та знайти нових партнерів для підтримки в складні часи.

"Відчувається, що в період можливої ізоляції Україна отримає шанс розкрити власний внутрішній потенціал. Карта Сили говорить про те, що прийде час, коли Україна має зібрати свої духовні та моральні сили, щоб стати самостійною у вирішенні своїх справ. Мені бачиться, що це період самоусвідомлення, коли народ України зрозуміє свою значущість та могутність, незалежно від зовнішньої підтримки", - продовжив Гордєєв.

Мольфар вважає, що карта Повішеного символізує період роздумів і очікувань для України. У цей час країна може стати посередником між великими державами, зберігаючи обережність і баланс, шукаючи нестандартні шляхи для взаємодії, щоб уникнути конфліктів.

Він вважає, що перемога Трампа може викликати хвилю тривоги в Україні, підштовхуючи людей до пошуку відповідей всередині себе. Карта Місяця символізує глибокі емоції та страхи, але народний дух допоможе їх подолати. Перемога Трампа стане випробуванням для України, але водночас принесе можливості для розвитку, якщо країна зможе об'єднатися та покладатися на свою інтуїцію і силу.

Нагадаємо, 5 листопада відбулося голосування за наступного президента США, на посаду якого претендували віцепрезидентка Камала Гарріс та експрезидент Дональд Трамп. Як повідомляють ЗМІ, кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп, ймовірно, стане 47-м президентом США, отримавши 279 голосів виборців.

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