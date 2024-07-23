Мольфар відповів, коли закінчиться війна в Україні

Мольфар Макс Гордєєв відповів, що війна в Україні все ще триватиме. Він зазначив, що процес мирного врегулювання займе ще певний час.

Про це він сказав у коментарі УНІАН.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Мольфар переконаний, що війна в Україні ймовірно не закінчиться найближчим часом.

"Я бачу, що 2024 рік може стати переломним моментом, коли міжнародні переговори і дипломатичні зусилля можуть привести до значних зрушень. Проте, це не означає швидке завершення конфлікту. Процес мирного врегулювання потребуватиме часу і терпіння", - сказав Гордєєв.

Він зазначив, що мирні ініціативи потребують значних зусиль.

"Мої бачення та розклад карт Таро вказують на те, що завершення конфлікту потребуватиме значних зусиль з боку українського народу та міжнародних партнерів. Основні чинники, які впливатимуть на тривалість війни, включають рівень міжнародної підтримки, внутрішню політичну ситуацію та здатність України адаптуватися до нових викликів. Я відчуваю, що майбутнє принесе надію на мир, але цей шлях буде нелегким і вимагатиме стійкості та витривалості", - наголосив Гордєєв.

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