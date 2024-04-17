Можливі часткові відключення світла 18 квітня – "Укренерго"

На це вплинули масовані атаки з боку РФ.

У четвер, 18 квітня, з 8:00 до 22:00 може виникнути необхідність контрольованих обмежень енергопостачання промислових споживачів. Вони застосовуватимуться рівномірно для бізнесу та промислових підприємств по всіх регіонах України.

Про це повідомляє НАК "Укренерго".

Обсяг обмежень незначний

Як наголошують у компанії, обмеження не будуть застосовані для об'єктів критичної інфраструктури та підприємств оборонного комплексу.

"Необхідність обмеження енергопостачання – наслідок російських масованих ракетних і дронових атак на українські електростанції", – пояснюють в "Укренерго".

Крім того, через похолодання в Україні зросло споживання електроенергії. В енергосистемі виник дефіцит потужності.

"Просимо всіх споживачів ощадливо споживати електроенергію. А промисловість – максимально залучати імпорт електроенергії", – підсумували енергетики.

Нагадаємо, окупаційна армія Росії у ніч проти 31 березня атакувала кілька підстанцій НЕК "Укренерго" на Одещині. Внаслідок одного з ударів від загальної енергосистеми короткостроково відключались ТЕЦ та понад 170 тисяч споживачів. Знеструмлювалися побутові споживачі в Одесі та області (їх частково заживлено), а також припиняли генерацію об’єкти ВДЕ – дві біогазові станції та вітрова електростанція.

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