Возможные частичные отключения света 18 апреля – "Укрэнерго"

На это повлияли массированные атаки со стороны РФ.

В четверг, 18 апреля, с 8.00 до 22.00 может возникнуть необходимость контролируемых ограничений энергоснабжения промышленных потребителей. Они будут применяться равномерно для бизнеса и промышленных предприятий во всех регионах Украины.

Об этом сообщает НАК "Укрэнерго".

Объем ограничений незначителен

Как отмечают в компании, ограничения не будут использованы для объектов критической инфраструктуры и предприятий оборонного комплекса.

"Необходимость ограничения энергоснабжения – следствие российских массированных ракетных и дроновых атак на украинские электростанции", – объясняют в "Укрэнерго".

Кроме того, из-за похолодания в Украине выросло потребление электроэнергии. В энергосистеме возник дефицит мощности.

"Просим всех потребителей бережно потреблять электроэнергию. А промышленность – максимально привлекать импорт электроэнергии", – подытожили энергетики.

Напомним, оккупационная армия России в ночь на 31 марта атаковала несколько подстанций НЭК "Укрэнерго" в Одесской области. В результате одного из ударов от общей энергосистемы краткосрочно отключались ТЭЦ и более 170 тысяч потребителей. Обесточивались бытовые потребители в Одессе и области (они частично заживлены), а также прекращали генерацию объекты ВИЭ – две биогазовые станции и ветровая электростанция.

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