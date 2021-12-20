На "1+1" стартує новий сезон серіалу "Свати"

Прем'єра нових серій - від 20 грудня.

20 грудня на телеканалі "1+1" стартує продовження серіалу "Свати", який так сподобався українському глядачеві.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Це вже сьомий сезон і він, кажуть продюсери, стане останнім. В епізодах - нові зіркові актори, багато любові, ну, й звичайно, стосунки між сім'ями Будьків та Ковальових.

Онуку сватів Женю зіграє українська акторка Анна Кошмал - за сюжетом вона вже виросла й вийшла заміж. А бабусі й дідусі всіляко допомагатимуть облаштувати її сімейне життя. Звісно, не без пригод. За ними глядачі зможуть спостерігати уже від 20 грудня о 20:45 на телеканалі "1+1".

На "1+1" стартує продовження "Сватів" | Новини України

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