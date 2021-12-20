Помічники Байдена та Путіна провели перемовини: що обговорили

Зазначимо, що це вже друга розмова Джейка Саллівана та Юрія Ушакова. 15 грудня вони обговорили перемовини Байдена та Путіна та загрозу російського вторгнення до України.

Помічник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван провів телефонні переговори з помічником Путіна Юрієм Ушаковим.

Про це розповіла речник Путіна Дмитро Пєсков, повідомляє "ТАСС".

"Ушаков та Салліван продовжили обговорення в контексті відомих російських пропозицій, викладених у двох проэктах документів і раніше переданих американській стороні", — зазначив Пєсков.

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За його словами, переговори мали "діловий і прагматичний характер". Спікер Путіна стверджує, що Ушаков та Салліван домовилися про продовження контактів. Американська сторона поки що не прокоментувала ці переговори.

Зазначимо, що це вже друга розмова Джейка Саллівана та Юрія Ушакова. 15 грудня вони обговорили перемовини Байдена та Путіна та загрозу російського вторгнення до України.

"Пан Салліван підтвердив наше серйозне занепокоєння концентрацією російських військ на кордоні з Україною і наголосив, що США продовжать тісну координацію з нашими європейськими союзниками та партнерами на тлі нашого прагнення засобами дипломатії вирішити стратегічні питання безпеки", — йшлося тоді на сайті Білого дому.

Раніше Джейк Салліван заявив, що російський президент Володимир Путін не ухвалив рішення про вторгнення до України.

Як повідомлялося, Росія стягнула понад 100 тисяч військових, які перебувають на території від анексованого Криму до північно-західного кордону РФ та Білорусі.

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