Помощники Байдена и Путина провели переговоры: что обсудили

Отметим, что это уже второй разговор Джейка Салливана и Юрия Ушакова. 15 декабря они обсудили переговоры Байдена и Путина и угрозу российского вторжения в Украину.

Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан провел телефонные переговоры с помощником Путина Юрией Ушаковым.

Об этом рассказала спикер Путина Дмитрий Песков, сообщает "ТАСС".

"Ушаков и Салливан продолжили обсуждение в контексте известных российских предложений, изложенных в двух проектах документов и ранее переданных американской стороне", — отметил Песков.

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По его словам, переговоры носили "деловой и прагматичный характер". Спикер Путина утверждает, что Ушаков и Салливан условились о продолжении контактов. Американская сторона пока не прокомментировала эти переговоры.

Отметим, что это уже второй разговор Джейка Салливана и Юрия Ушакова. 15 декабря они обсудили переговоры Байдена и Путина и угрозу российского вторжения в Украину.

"Господин Салливан подтвердил наши серьезную обеспокоенность концентрацией российских войск на границе с Украиной и подчеркнул, что США продолжат тесную координацию с нашими европейскими союзниками и партнерами на фоне нашего стремления средствами дипломатии разрешить стратегические вопросы безопасности",— говорилось тогда на сайте Белого дома.

Ранее Джейк Салливан заявил, что российский президент Владимир Путин не принял решения о вторжении в Украину.

Как сообщалось, Россия стянула более 100 тысяч военных, которые находятся на территории от аннексированного Крыма до северо-западной границы РФ и Беларуси.

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