На "1+1" стартует новый сезон сериала "Сваты"

Премьера новых серий – с 20 декабря.

20 декабря на телеканале "1+1" стартует продолжение сериала "Сваты", который так понравился украинскому зрителю.

Об этом говорится в сюжете ТСН.19:30.

Это уже седьмой сезон, и он, говорят продюсеры, станет последним. В эпизодах — новые звездные актеры, много любви, ну и конечно отношения между семьями Будько и Ковалевых.

Внучку сватов Женю сыграет украинская актриса Анна Кошмал – по сюжету она уже выросла и вышла замуж. А бабушки и дедушки будут всячески помогать обустроить ее семейную жизнь. Конечно, не без приключений. За ними зрители смогут наблюдать с 20 декабря в 20:45 на телеканале "1+1".

На "1+1" стартует продолжение "Сватов" | Новости Украины

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