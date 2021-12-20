На "1+1" стартует новый сезон сериала "Сваты"

Премьера новых серий – с 20 декабря.
20 декабря на телеканале "1+1" стартует продолжение сериала "Сваты", который так понравился украинскому зрителю.
Об этом говорится в сюжете ТСН.19:30.
Это уже седьмой сезон, и он, говорят продюсеры, станет последним. В эпизодах — новые звездные актеры, много любви, ну и конечно отношения между семьями Будько и Ковалевых.
Внучку сватов Женю сыграет украинская актриса Анна Кошмал – по сюжету она уже выросла и вышла замуж. А бабушки и дедушки будут всячески помогать обустроить ее семейную жизнь. Конечно, не без приключений. За ними зрители смогут наблюдать с 20 декабря в 20:45 на телеканале "1+1".
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